المرور تفصح عن مقترحات رفعت إلى "جهات عليا" لتخفيف الازدحامات وتفتتح غداً طريقاً "مهماً"

شفق نيوز/ أفصحت مديرية المرور العامة، يوم الثلاثاء، عن جملة مقترحات رفعتها إلى "جهات عليا" من اجل المصادقة عليها، فيما أعلنت عن افتتاح طريق "مهم" غداً الأربعاء.

وقال العميد الدكتور زياد القيسي مدير اعلام المرور، لوكالة شفق نيوز، إن "فتح المنطقة الخضراء وعدة شوارع مغلقة ورفع الكتل الكونكريتية ساهم بفك الزخم المروري بنسبة معينة".

وأضاف، "رفعنا عدة مقترحات إلى الجهات العليا، وواحدة من هذه المقترحات هي إيقاف منح اللوحات المرورية والعودة الى تسقيط المركبات اي ترقين قيدها".

وتابع القيسي ان "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت اشاعة مفادها ان مديرية المرور العامة تجبر الأشخاص على تسقيط المركبات من موديل 95 فما دون، وهذا غير صحيح".

واعلن مدير اعلام المرور العام، أنه "سيتم يوم غد افتتاح طريق اليوسفية - الدورة بدءا من تقاطع مصافي الدورة باتجاه كرارة، ثم عرب جبور وصولا الى الخط السريع الذي يربط بغداد بالمحافظات الجنوبية"، مبيناً ان "هذا سيرفع كثير معاناة المواطنين ويخفف الزخم المروري".