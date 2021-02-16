المرور تفرض غرامات على المركبات المخالفة لتعليمات الصحة

شفق نيوز/ كشفت مديرية المرور العامة، يوم الثلاثاء، عن فرض غرامات مالية على سائقي السيارات المخالفة لتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

وقال اللواء حيدر فخري معاون مدير مديرية المرور العامة في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ أنه سيتم حجز المركبة وفرض غرامة قدرها 50 ألف دينار على صاحب المركبة صالون التي تحمل أكثر من ثلاث ركاب.

وتابع فخري؛ "فرض غرامة 50 الف على صاحب مركبة الصالون الذي يحمل ثلاثة أشخاص دون لبس الكمامة، وسيتم حجز المركبة في حال تكراره.

وبين معاون مدير مديرية المرور العامة؛ أن الطرق الخارجية ستبقى مفتوحة لمرور الشاحنات، لافتا إلى أن طريق محمد القاسم والدولي والسريع والجسور خاصة بالشاحنات ستبقى مفتوحة أمام الجميع، وسيصدر بيان وتعليمات من مديرية المرور بشأن هذا الأمر.

من جهته، قال مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين، إن دور الإعلام مهم وبارز في التوعية والإرشاد.

وبشأن استثناء الصحفيين والإعلاميين من إجراءات الحظر، أوضح اللامي في المؤتمر الصحفي الذي حضرته وكالة شفق نيوز؛ أن في بداية الأمر كان الاستثناء يتم من خلال تقديم طلب استثناء إلى وزير الصحة، وقدمنا مقترحا لكل مؤسسة إعلامية تقديم أسماء للحصول على استثناء ونحن انتظار الموافقة على هذا المقترح.

واضاف أن تجول الصحفيين والإعلاميين خارج العمل برفقة عوائلهم وأصدقائهم، أمر ممنوع، مبينا أن نقابة الصحفيين غير مسؤولة عن تجول الصحفيين والإعلاميين خارج التعليمات وعدم شمولهم بالاستثناء.