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المرور تفتح "موقعا جديدا" ببغداد لتسجيل المركبات ومنح الإجازات

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-03T15:13:51+0000
المرور تفتح "موقعا جديدا" ببغداد لتسجيل المركبات ومنح الإجازات

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة، الاثنين، عن فتح موقع مجاور ملعب الشعب لتسجيل المركبات ومنح إجازات السوق. 

وقال مدير العلاقات والاعلام في المديرية العميد زيد القيسي لوكالة شفق نيوز، ان "مديرية المرور افتتحت موقع رقم 9 لتسجيل المركبات ومنح إجازات السوق وفحص شروط الأمان للمركبات ( جهاز الهزاز)"، لافتا إلى أن "الموقع قرب ملعب الشعب مجاور مديرية المرور العامة". 

وأضاف أن "الموقع متكامل ويحتوي على لجنة الفحص الطبي ويستوعب المناطق القريبة من مديرية المرور العامة"، منوها إلى أن "الدوام الرسمي في الموقع يكون من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 3 عصرا".

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