المرور تغلق شارعاً وسط بغداد لغرض الصيانة وتحدد مساراً بديلاً

شفق نيوز / أعلنت مديرية المرور العامة، يوم الأحد، إغلاق شارع وسط العاصمة بغداد، لأغراض الصيانة، فيما حددت مساراً بديلاً له.

وقال مدير علاقات وإعلام المرور العامة، العميد زياد القيسي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "نفق دمشق الجانب القادم من ساحة الفارس العربي باتجاه ساحة المتحف/العلاوي، تم غلقه لغرض الصيانة".

وأضاف القيسي، أن "الطريق البديل لسير العجلات سيكون ساحة الفارس العربي باتجاه شارع الزيتون، باتجاه نفق الزيتون"، مؤكداً أن هذا الإجراء سيتم اعتباراً من يوم غد فجراً، وعلى المواطن الكريم سلك الطريق البديل".