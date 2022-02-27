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المرور تعيد فتح الطرق المغلقة في بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-27T05:39:52+0000
المرور تعيد فتح الطرق المغلقة في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة، يوم الأحد، إعادة فتح عدد من الطرق التي تم إغلاقها في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد على خلفية الزيارة الرجبية إلى مرقد الإمام موسى الكاظم.

وذكر قسم العلاقات والاعلام في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، نود ان بين ادناه ابرز الطرق التي تم فتحها في بغداد :

1) المشتل الثاني باتجاه المشتل الأول باتجاه الجسر العنكبوتي بأتجاه سريع الدورة.

٢) ساحة النصر و ساحة ٧٧ و العبيدي.

٣) جسر ديالى باتجاه الطاقة باتجاه فلكة المعهد.

٤) شارع الشباب باتجاه ام الطبول باتجاه العلوة.

٥) ساحة ٥٥ و ٨٣ و واحد ايار.

٦) المعسكر باتجاه تقاطع الزيوت باتجاه عقبة باتجاه ساحة الفتح و البدالة قطع في الدوريات و تم رفع الصبات الكونكريتية.

٧) ساحة التحرير و ساحة النصر و الفردوس و كهرمانة و كذلك الاندلس.

٨) المعهد القضائي باتجاه الطالبية.

٩) شارع المغرب باتجاه الوزيرية.

١٠) من سيطرة اللج باتجاه الطاقة.

كما نوهت مديرية المرور إلى أنه سيتم فتح الطرق كافة في بغداد بعد أنتهاء الزيارة في الساعات القليلة القادمة.

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