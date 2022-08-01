المرور تعلن قطوعات الطرق بجانبي بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-01T07:52:42+0000

شفق نيوز/ اعلنت مديرية المرور العامة، يوم الإثنين، عن قطوعات الطرق بجانبي الكرخ والرصافة بالعاصمة بغداد. وذكر بيان لإعلام المرور ورد لوكالة شفق نيوز، أن "دوريات ومفارز مديرية المرور العامة باشرت وبإشراف مباشر من قبل مدير المرور العام منذ الصباح الباكر في الساعة السادسة والنصف، بتنظيم حركة السير والمرور في كافة الساحات والتقاطعات والشوارع الرئيسية". وأوضح أن "حركة السير والمرور في كافة التقاطعات والساحات مسيطر عليها من قبل مفارزنا"، مشيرا الى "بعض الكثافة في تقاطع معسكر الرشيد باتجاه معمل الزيوت، فضلا عن كثافة مرورية نتيجة بعض القطوعات في بعض التقاطعات". وتابع البيان انه "تم قطع الطريق من ساحة قرطبة باتجاه جسر الجمهورية ذهاباً واياباً". وفي جانب الكرخ، أكد إعلام المرور، أن "حركة السير والمرور جيدة في كافة التقاطعات والساحات والشوارع الرئيسية باستثناء المناطق القريبة من القطوعات الموجودة في الوقت الحاضر". وأشار إلى "قطع الطريق من تقاطع الخارجية باتجاه الخرطوم، وقطع تقاطع السنك باتجاه تقاطع الشواف ذهاباً واياباً، وقطع أسفل جسر الكندي باتجاه الخرطوم، ونفق الزيتون باتجاه تقاطع الخرطوم مغلق ذهاباً واياباً".

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