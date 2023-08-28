المرور تعلن خطتها خلال الأربعين وتخصص طرقاً جديدة للمركبات

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة، يوم الإثنين، وضع خطة مرورية متكاملة لتنظيم حركة السير والمرور خلال الزيارة الاربعينية.

وقال المتحدث باسم مديرية المرور العميد زياد القيسي في مقطع مصور تابعته وكالة شفق نيوز، إن "الخطة تتضمن تعزيز مديرية مرور كربلاء بالدوريات والأشخاص والدراجات من المحافظات القريبة وهي الانبار وديالى وواسط وبابل وذي قار والديوانية وصلاح الدين وكركوك".

وأشار القيسي الى أن "هناك تغييراً في حركة سير المركبات لتسهيل حركة المرور والحفاظ على ارواح الزائرين"، لافتاً الى "تخصيص المسار الايمن لسير الزائرين في جميع الطرق المؤدية الى مدينة كربلاء وسيكون المسار الآخر ذهاباً وإياباً للمركبات لتسهيل حركة المرور".

وأكد القيسي "تخصيص طرق جديدة لسير المركبات"، مشيراً الى "تأهيلها وتأثيثها بالعلامات المرورية الشاخصة".