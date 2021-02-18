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المرور تعلن جملة عقوبات على مخالفي التعليمات الصحية مع غرامة تصل لـ 100 ألف دينار

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-18T13:10:22+0000
المرور تعلن جملة عقوبات على مخالفي التعليمات الصحية مع غرامة تصل لـ 100 ألف دينار

شفق نيوز/ أصدرت وزارة الداخلية، يوم الخميس، قرارا بفرض غرامات مالية على سائقي العجلات المخالفة لإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت وزارة الداخلية/ مديرية المرور العامة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه يتم فرض غرامة مقدارها (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف دينار استناداً لما جاء بالمادة(٢٥) ثانياً (أ) من قانون المرور رقم (٨) لسنة ٢٠١٩ على المخالفات التالية: 

أ - المركبة التي تحمل أكثر من (٤) أشخاص داخل مركبات الصالون بضمنهم السائق.

ب - المركبة التي تحمل أكثر من (٦) أشخاص داخل مركبات نقل الركاب سعة (١١) راكب (الكيا) بضمنهم السائق.

ج - المركبة التي تحمل أكثر من (٨) أشخاص داخل مركبات نقل الركاب سعة (٢١) راكب ( الكوستر) بضمنهم السائق .

د - المركبة التي تحمل أكثر من شخصين من مركبات الحمل بضمنهم السائق.

هـ - الزام الركاب جميعهم وبضمنهم السائق بلبس الكمامات.

و - عدم السماح للستوتات بنقل أكثر من شخص واحد مع السائق.

ز- عدم السماح بركوب شخص آخر مع سائق الدراجة.

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