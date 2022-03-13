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المرور تعلن استثناءً لمركبات الحمل في الدخول للعاصمة بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-13T06:26:55+0000
المرور تعلن استثناءً لمركبات الحمل في الدخول للعاصمة بغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة، يوم الأحد، استثناء ناقلات المشتقات النفطية، والمواد الغذائية من قرارها الخاص بحظر دخول المركبات الكبيرة إلى العاصمة العراقية بغداد.

وقال العقيد الياس خضير مدير اعلام المرور في بيان اليوم، إنه تقرر استثناء مركبات الحمل الكبيرة الخاصة بالمشتقات النفطية والمواد الغذائية من قرار يوم أمس والخاص بمنع دخول مركبات الحمل من الساعة الخامسة صباحا حتى الخامسة.

وفعّلت مديرية المرور العامة التابعة لوزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، قرار منع دخول شاحنات الحمل الكبيرة إلى داخل مدينة بغداد العاصمة العراقية.

ووجه مدير المرور العام اللواء طارق الربيعي في بيان أمس، بتنفيذ الأمر الديواني المرقم 178لسنة 2021 والخاص بمنع دخول مركبات الحمل الكبيرة إلى داخل مدينة بغداد من الساعة الخامسة صباحا ولغاية الخامسة عصرا وذلك لأمور تنظيمية الغاية منها تقليل الزخم المروري.

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