المرور تعطل العمل بقرار يخص أوقات دخول مركبات الحمل إلى بغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة، يوم الثلاثاء، عن تعطيل العمل بقرار سابق يخص أوقات دخول المركبات الحمل إلى العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل حسين، أمر بتعطيل العمل ببيان (رقم ٩ لسنه ٢٠٢٠ وملحقه ) الخاص بأوقات دخول المركبات الحمل كونه يتداخل مع مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في فرض حظر التجوال الجزئي وانسجاماً مع خطة عمليات بغداد بأوقات دخول المركبات الحمل".

وأكد حسين، بالقول "يكون السماح بسير المركبات الحمل الساعة ٥ مساءاً ويستمر هذا الأمر لحين صدور تعليمات من الجهات المختصة بإنهاء الحظر".