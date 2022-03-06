سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

المرور تطلق المركبات والدراجات المحجوزة في بغداد والمحافظات

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-06T10:31:59+0000
المرور تطلق المركبات والدراجات المحجوزة في بغداد والمحافظات

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة، يوم الأحد، إطلاق المركبات والدراجات المحجوزة في بغداد والمحافظات.

وقال مدير اعلام المرور العقيد الياس خضير في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مدير المرور العام اللواء طارق الربيعي أعلن اطلاق المركبات والدراجات المحجوزة في بغداد والمحافظات بمناسبة يوم التسامح العالمي".

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد أعلن بالتزامن مع اللقاء التاريخي بين بابا الفاتيكان والمرجع الديني الشيعي الاعلى علي السيستاني في مدينة النجف، ولقاء الأديان في مدينة أور التاريخية، عن تسمية الـ6 من مارس/آذار من كل عام، "يوماً وطنياً للتسامح والتعايش في العراق".

related

المرور تعيد فتح الطرق المغلقة في بغداد

Date: 2022-02-27 05:39:52
المرور تعيد فتح الطرق المغلقة في بغداد

أكثر من 1500 وفاة بحوادث المرور خلال 2020 بالعراق

Date: 2021-03-08 16:31:52
أكثر من 1500 وفاة بحوادث المرور خلال 2020 بالعراق

المرور تصدر قراراً يخص اجازة سوق المركبات

Date: 2021-05-14 09:36:52
المرور تصدر قراراً يخص اجازة سوق المركبات

المرور يعلن اهم الشوارع التي تم غلقها في بغداد بالتزامن مع زيارة الامام الكاظم

Date: 2022-02-24 07:22:33
المرور يعلن اهم الشوارع التي تم غلقها في بغداد بالتزامن مع زيارة الامام الكاظم

المرور تصدر تنويهاً جديداً بشأن إجازات السوق

Date: 2021-11-09 10:48:16
المرور تصدر تنويهاً جديداً بشأن إجازات السوق

هزة ارضية تضرب بحيرة دربندخان في السليمانية

Date: 2021-12-21 04:28:34
هزة ارضية تضرب بحيرة دربندخان في السليمانية

رجل دين زميل للإيراني المصاب بكورونا يسلم نفسه للجهات الصحية بمحافظة عراقية

Date: 2020-02-25 09:16:52
رجل دين زميل للإيراني المصاب بكورونا يسلم نفسه للجهات الصحية بمحافظة عراقية

سائرون تتهم متنفذين بالسيطرة على التربية وتحذر مهربي الاسئلة الامتحانية

Date: 2019-06-22 09:16:21
سائرون تتهم متنفذين بالسيطرة على التربية وتحذر مهربي الاسئلة الامتحانية