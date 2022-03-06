المرور تطلق المركبات والدراجات المحجوزة في بغداد والمحافظات

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة، يوم الأحد، إطلاق المركبات والدراجات المحجوزة في بغداد والمحافظات.

وقال مدير اعلام المرور العقيد الياس خضير في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مدير المرور العام اللواء طارق الربيعي أعلن اطلاق المركبات والدراجات المحجوزة في بغداد والمحافظات بمناسبة يوم التسامح العالمي".

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد أعلن بالتزامن مع اللقاء التاريخي بين بابا الفاتيكان والمرجع الديني الشيعي الاعلى علي السيستاني في مدينة النجف، ولقاء الأديان في مدينة أور التاريخية، عن تسمية الـ6 من مارس/آذار من كل عام، "يوماً وطنياً للتسامح والتعايش في العراق".