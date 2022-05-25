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المرور تصدر عقوداً جديدة وتتوعد المخالفين بـ"حساب عسير"

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-25T14:28:48+0000
المرور تصدر عقوداً جديدة وتتوعد المخالفين بـ"حساب عسير"

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة، يوم الأربعاء، عن صدور عقود (بيع وشراء السيارات) جديدة، داعية أصحاب المكاتب لمراجعتها.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "تدعو اصحاب مكاتب العقود المرورية لمراجعة مقرها يوم غد الخميس لغرض استلام دفاتر العقود المرورية مستصحبين معهم صك مصدق بمبلغ (٦٢٥) الف دينار عراقي لكل دفتر عقود".

واوضحت أن "سعر العقد في المكاتب يجب ان يباع بمبلغ (٥٠) الف دينار عراقي".

وتابعت المديرية "ستقوم مفارزنا ودوائرنا الرقابية بمتابعة الموضوع وسيحاسب المخالف لهذا التوجيه من اصحاب المكاتب حسابا عسيرا وتسحب اجازته".

وخلال الاشهر الماضية ارتفعت اسعار العقود الرسمية والمجازة والتي التي تعد شرطاً لبيع وشراء السيارات، الى مبالغ وصلت لاكثر من 100 الف دينار للعقد الواحد، جراء شحتها وعدم اصدارعقود جديدة بحسب اصحاب تلك المكاتب.

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