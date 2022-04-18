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المرور تصدر توضيحاً جديداً على قرار تظليل السيارات

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-18T10:58:53+0000
المرور تصدر توضيحاً جديداً على قرار تظليل السيارات

شفق نيوز/ أصدرت مديرية المرور العامة، يوم الإثنين، توضيحاً جديداً بشأن قرارها السماح بتظليل أجزاء من السيارات.

وقال العقيد ياس خضير مدير اعلام المرور العام إن "مديرية المرور العامة تود ان توضح بخصوص تظليل الزجاجة الخلفية والمثلث بأن المركبات غير المحاسب عليها هي فقط المستوردة الداخلة للعراق (بشكل مظلل)، ويمنع منع منعا باتا استخدام الزجاج المظلل في باقي المركبات (تظليل محلي الصنع) حتى اشعار اخر".

وأعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الإثنين، السماح بتظليل جزء من المركبات لأسباب قالت إنها "إنسانية".

وذكر العقيد ياس خضير مدير اعلام المرور العامة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، "حسب امر وتوجيه مدير المرور العام اللواء طارق الربيعي، تم السماح بالتظليل في الزجاجة الخلفية والمثلث الخلفي للمركبة وعدم المحاسبة عليه بالوقت الحالي كحالة انسانية ولاجواء رمضان".

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