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المرور تصدر توضيحاً بشأن "تسقيط المركبات"

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-12T19:05:18+0000
المرور تصدر توضيحاً بشأن "تسقيط المركبات"

شفق نيوز/ أصدرت مديرية المرور العامة، يوم الجمعة، توضيحاً بشأن "تسقيط" المركبات مقابل تسجيل الجديدة منها.

وامس اعلن مدير المرور العامة اللواء طارق اسماعيل أن وزير الداخلية عثمان الغانمي وافق على مقترح عدم تسجيل سيارة إلا بتسقيط أخرى.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تناقلت بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي خبراً بأن مديرية المرور حصلت موافقة على تسقيط مركبة بدل التي يتم تسجيلها، وهنا نود ان ننوه ان هذه الاخبار غير صحيحة، انما هو مجرد مقترح قدمته مديريتنا الى الجهات العليا وذلك لتخفيف الزخم الحاصل وذلك لكثرة المركبات وما تتسببه من زخم مروري".

واضافت، "عند صدور القرار ٢١٥ لسنة ٢٠٠٩ اوجب على كل مواطن عند تسجيل اي مركبة حديثة (مستوردة)يقوم بتسقيط مركبة قديمة لغرض القضاء على المركبات القديمة ولتخفيف زخم المركبات في الشوارع".

وتابعت، "بعد صدور القرار ٦٨ لسنة ٢٠١٦ والذي سمح للمواطن الخيار اما تسقيط سيارة او يدفع مبلغ الرسم مقابل الحصول على رقم بدون تسقيط مركبة".

وأوضحت "في الشهر الثامن تم مفاتحة الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض الغاء القرار ٦٨ وتفعيل قرار تسقيط المركبات ولم ترد الاجابة لحد الان".

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