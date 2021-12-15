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المرور تصدر توجيهاً بشأن عمل مركبات خصوصي "تاكسي" أجرة

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-15T16:46:56+0000
المرور تصدر توجيهاً بشأن عمل مركبات خصوصي "تاكسي" أجرة

شفق نيوز / وجهت مديرية المرور العامة، يوم الأربعاء، المفارز العاملة بتشديد إجراءات محاسبة المركبات الخصوصي العاملة كسيارة أجرة في بغداد والمحافظات كافة.

وأصدر مدير المرور العام، اللواء طارق إسماعيل الربيعي، توجيهاً للمفارز العاملة في تنظيم حركة السير والمرور في بغداد والمحافظات كافة، وفق بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، بـ"تشديد المحاسبة على المركبات الخصوصي التي تعمل كسيارات أجرة".

ويأتي هذا التوجيه، استناداً لما ورد في بيان رقم (٣) لسنة ٢٠١٩، الذي نص على "حجز المركبة المخالفة لمدة 10 أيام، إضافة إلى فرض غرامة مالية"، بحسب الربيعي.

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