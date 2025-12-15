المرور تشدد على حافلات النقل الداخلي بتعليمات جديدة.. غرامة 100 ألف دينار

شفق نيوز- بغداد

أعلنت مديرية المرور العراقية، يوم الاثنين، تعليمات جديدة لأصحاب حافلات النقل الجماعي الداخلي في المحافظات كافة، بما فيها محافظات اقليم كوردستان.

وقالت في بيان، إن هذه الإجراءات تهدف لحماية مستخدمي الطريق وضمان سلامتهم والحفاظ على الممتلكات العامة.

وشددت المديرية على ضرورة حصول السائقين على إجازة سياقة فئة D، والالتزام بالسير في الجانب الأيمن من الطرق بما لا يعرقل حركة المرور أو يسبب ازدحاماً، مع تحديد سعة الحافلات وفق معايير محددة بحيث تتراوح بين 10 إلى 17 راكباً أو بين 18 إلى 31 راكباً على أن تكون الأبواب من الجهة اليمنى فقط.

كما أكدت المديرية على أهمية ارتداء السائقين والموظفين للملابس الرسمية وغير المخلة بالحياء لتجنب أي انتقاص من الذوق العام، وتشغيل الإضاءة الداخلية ليلاً، وتنظيف الحافلات بعد كل رحلة، وكتابة رقم اللوحة على الجهة الخلفية للمقاعد الأساسية.

وحذرت المديرية من أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستعرض المخالف لغرامة مالية تصل إلى 100 ألف دينار، وفق قانون المرور رقم 8 لسنة 2008، مؤكدة أن الهدف من هذه الإجراءات هو توفير بيئة آمنة للمواطنين وتخفيف الحوادث على الطرق.