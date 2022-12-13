المرور تشدد إجراءاتها لمحاسبة مرتكبي 5 مخالفات

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة، يوم الثلاثاء، تشديد إجراءاتها لمحاسبة مرتكبي المخالفات المرورية.

وقال العميد زياد القيسي مدير اعلام المرور لوكالة شفق نيوز، "حسب توجيهات وزير الداخلية وبإشراف المدير العام لمديرية المرور العامة فقد تم التنويه لمدة 3 ايام بإجراء حملة توعوية تثقيفية عن المواد القانونية المنصوص عليها في قانون المرور رقم 8 لسنة 2018، وبعدها بدأت مديرية المرور العامة بإجراءات مشددة لرصد المخالفات المتنوعة وحسب القانون المروري لاسباب كثيرة منها عدم التزام عدد من سائقي المركبات بالقانون المروري وبقواعد السير والمرور وكثرة الحوادث المرورية من جراء عدم التزام بذلك".

ونوه القيسي الى ان "المحاسبة تقع على من يقود المركبة بتهور ورعونة وسرعة شديدة ويسير عكس الاتجاه وعدم ارتداء حزام الأمان والاجتياز الخاطئ من جهة اليمين واستخدام الهاتف عند السياقة ".