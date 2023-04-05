المرور تخفض رسوم تسجيل المركبات واجازات السياقة إلى النصف

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة، يوم الأربعاء، تخفيض الرسوم الخاصة بتسجيل المركبات واجازات السياقة إلى النصف.

وقال مدير اعلام وعلاقات مديرية المرور العامة العميد زياد القيسي في تصريح صحفي ورد الى وكالة شفق نيوز، تم تخفيض الرسوم الخاصة بتسجيل المركبات ومنح اجازات السياقة إلى 50% بناء على المقترحات التي تم رفعها من قبل مديرية المرور إلى وزارة الداخلية ومنها إلى رئاسة مجلس الوزراء، مؤكدا أنه سيتم العمل بهذا الموضوع قريبا.

وبين القيسي، أن القرار جاء بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وإشراف وزير الداخلية ومدير المرور العام.