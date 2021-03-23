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المرور تحذر أصحاب السيارات الخصوصي من العمل بها كـ"تكسي"

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-23T17:02:32+0000
المرور تحذر أصحاب السيارات الخصوصي من العمل بها كـ"تكسي"

شفق نيوز/ حذرت مديرية المرور العامة، يوم الثلاثاء، أصحاب السيارات الخصوصي من العمل كسيارات أجرة، مؤكدة أن هذا مخالف للقانون ويستوجب فرضت عقوبات.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها ستقوم بإجراءات مشددة منها حجز المركبات لعشرة أيام، وفرض غرامة مالية بحق اصحاب المركبات الخصوصي الذين يعملون بصفة سائق أجرة لذى اقتضى التنويه.

وأكدت أن على اصحاب هذه المركبات الالتزام بهذا التوجيه لكون مزاولتهم لهذه المهنة يعد مخالفة قانونية يحاسب عليها القانون.

يشار إلى أن العديد من أصحاب السيارات الخصوصي يعملون بها كسيارات أجرة من دون القيام بالإجراءات القانونية الخاصة بتحويل صفة سياراتهم من الخصوصي إلى الأجرة.

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