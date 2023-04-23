المرور تحدد اوقات الدوام في مواقع التسجيل بـ5 محافظات من الـ12 ظهراً الى الـ12 ليلاً

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة، يوم الأحد، تغيير الدوام الرسمي في مواقع التسجيل بـ5 محافظات من الـ12 ظهراً الى الـ12 ليلاً.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "من اجل تخفيف العبئ عن كاهل المواطن العراقي الكريم ولأجل تسهيل إجراءات تسجيل المركبات ومنح اجازات السياقة قررت مديرية المرور العامة، وبأشراف مدير المرور العام اللواء الحقوقي( محمد محمود جواد التميمي) ان تكون اوقات الدوام الرسمي لمواقع التسجيل في مجمعات التسجيل ادناه من الساعة الثانية ظهراً ولغاية الثانية عشر مساءً".

واوضحت ان "موقع التسجيل هي ( الغزالية- الرستمية- واسط- المثنى- كركوك )".