المرور تتوعد أصحاب المركبات التي تصدر أصواتاً مرتفعة بالحجز والغرامة

شفق نيوز/ حذرت مديرية المرور العامة، يوم الاحد، أصحاب المركبات التي تصدر أصواتاً مرتفعة أنهم سيخضعون لعقوبات وغرامات مالية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "ستقوم مفارزنا المرورية بحجز المركبات التي تصدر أصوات عالية بواسطة (جهاز المضخم) أو المحورة (ثقب الصالنصة) حيث ستكون مدة الحجز شهر إضافة إلى الغرامة المالية".

وأضافت "نهيب بالأخوة المواطنين الالتزام بتعليمات مديرية المرور العامة والابتعاد عن هذه المخالفة لكي يتجنبوا المحاسبة القانونية".

يشار إلى أن بعض أصحاب السيارات وخصوصاً الشباب منهم يستخدمون مضخمات صوت لتشغيل الأغاني والموسيقى في سياراتهم، فيما يعمد البعض منهم إلى ثقب أنبوب تصريف العادم "الصالنصة" في سيارته أو دراجته النارية ليصدر عنها صوتاً مرتفعاً.