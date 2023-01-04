المرور تتوعد وتكشف تفاصيل حجز مركبات صفارات ومكبرات صوت

شفق نيوز/ توعدت مديرية المرور العامة، يوم الأربعاء، بحجز المركبات التي تحمل صفارات أو مكبرات صوت.

وذكر بيان لاعلام المديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بتوجيه من قبل وزير الداخلية عبد الامير الشمري واشراف مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق الربيعي، سيتم محاسبة المركبات التي تحمل صفارات او مكبرات صوت وحسب بيان رقم (3) لسنة 2021 الصادر عن مديرية المرور العامة والذي ينص على انه يمنع منعاً باتاً نصب وتركيب اللافتات الضوئية وصافرات الطوارئ وجهاز التنبيه الهوائي المتعدد النغمات او المنبهات ذات الاصوات الغريبة على جميع المركبات".

ولفتت الى انه "يستثنى من احكام هذا البيان سيارات الاسعاف ودوريات مديريات المرور والنجدة والدفاع المدني ومركبات الطوارئ".

وتابعت ان "المركبة تحجز عند مخالفة سائقها لأحكام هذا البيان لمدة خمسة ايام استناداً لأحكام المادة (28) سادساً من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 وتفرض غرامة بموجب المادة (25) ثالثاً (ح) مقدارها خمسون الف دينار ومصادرة الاجهزة اعلاه".

وكان وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، وجه اليوم الأربعاء، مديرية المرور العامة بحجز المركبات التي تحمل صفارات أو مكبرات صوت.

وبحسب اعمام عاجل من الوزير، وجه باستثناء من القرار عجلات النجدة والإسعاف والدفاع المدني خلال الواجب فقط ووجود ضرورة لاستخدامها من قبل سائقي هذه العجلات المستثناة من هذا التوجيه.