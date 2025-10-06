المرور تبدأ بتسجيل الغرامات إلكترونياً عبر الرادارات الذكية في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، يوم الاثنين، عن بدء المرور العامة تسجيل الغرامات إلكترونياً عبر الرادارات الذكية في بغداد.

وقال المتحدث الرسمي بإسم الوزارة، العقيد عباس البهادلي، لوكالة شفق نيوز، إن "التحول الرقمي في المديرية المرور العامة ونصب الرادارات الذكية والكاميرات الحرارية في التقاطعات، بدأ العمل الفعلي وتسجيل الغرامات وقطع الوصولات للمخالفين من ضمنها تجاوز السرعة المحددة والسير عكس الاتجاه وعدم ارتداء حزام الأمان وعدم الامتثال لإشارة رجل المرور أو الإشارة الضوئية وغيرها من المخالفات المرورية".

وأضاف أن "الربط الشبكي في التقاطعات الذكية تم على أربعة مراحل، حيث لم يبقى سوى مرحلتين لاستكمال كافة التقاطعات في العاصمة بغداد ومن ثم يتوسع هذا المشروع في كافة المحافظات العراقية".

وبحسب البهادلي، فإن "المشروع نفذ في خمسة تقاطعات ذكية وفي نهاية العام الجاري سيكتمل المشروع في جميع تقاطعات جانبي الرصافة والكرخ في العاصمة".

وأكد أن "عدد المخالفات المرورية الإلكترونية التي تم رصدها خلال أشهر (تموز وآب وأيلول) بلغت 300 ألف مخالفة".