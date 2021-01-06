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المرور تباشر بإعادة فتح جميع الطرق المغلقة في بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-06T10:45:40+0000
المرور تباشر بإعادة فتح جميع الطرق المغلقة في بغداد

شفق نيوز/ اعلنت مديرية المرور العامة، يوم الاربعاء، عن المباشرة باعادة فتح جميع الطرق التي اغلقت صباح اليوم بالعاصمة بغداد بسبب الاستعراض العسكري الذي اقيم بمناسبة تأسيس الجيش العراقي.

وقالت المديرية في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن، ذلك جاء بناء على توجيه مباشر من قبل المدير العام اللواء طارق اسماعيل.

وكانت مديرية المرور العامة اعلنت امس الثلاثاء، عن قطوعات الطرق بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي.

وقالت في بيان، أن "قطوعات جانت الكرخ هي كالتالي: 

- محيط المنطقة الخضراء ومن بينها ساحتا النسور والفارس العربي 

- منطقة المنصور

واوضحت ان "قطوعات جانب الرصافة كالتالي: 

-  قطع الجسر المعلق في منطقة الكرادة

ولفتت الى ان "القطع سيبدأ من الصباح الباكر ليوم الأربعاء وحتى الثالثة ظهرا".

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