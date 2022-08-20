المرور تباشر بفحص متانة المركبات بواسطة "الجهاز الهزاز" وتعلن تفاصيل "مهمة"

‏شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة، يوم السبت، ‏أنها ستباشر واعتبارا من يوم غد الأحد، بفحص متانة المركبات الإلكتروني بواسطة الجهاز الهزاز.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "ستباشر من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٨/٢١، بفحص متانة المركبات الإلكتروني بواسطة الجهاز الهزاز". ونشرت المديرية تعليمات المركبات المشمولة بالفحص، وهي (المركبات الحديثة التي تسجل لأول مرة، والمركبات التي تكون بطاقة لتسجيل(السنوية) نافذة ويراد تجديدها فيجب أن تخضع المركبة إلى الفحص الإلكتروني، كذلك المركبات المراد تبديل لوحات التسجيل لها مثل اللوحات القديمة أو المنفيست إلى اللوحات التابعة للمشروع الوطني، أو ما يسمى بالرقم الألماني".

وأوضحت أن "مبلغ الفحص الإلكتروني سيكون 30,000 دينار عراقي"، مبينة ان "المركبات التي توجد فيها عطلات ويبلغ سائقها بالخروج من الفحص الإلكتروني لتصليح الأعطال وتعاد مرة أخرى إلى الفحص(لا تترتب عليها أية (رسوم) إضافية".

وتابعت المديرية ان "مدير المرور العام اللواء الحقوقي (طارق الربيعي) أن يكون الفحص بشكل طبيعي وسهل ومهني وفني وتقديم التسهيلات كافة إلى المواطن".

ونوهت الى ان "الفحص يكون على متانة وامن المركبة التي اذا لم تتوفر فيها هذه الشروط فقد تؤدي إلى الحوادث المرورية، أو إلى إيقاف المركبة أو خروجها عن العمل مثلا محرك المركبة، الأضوية الأمامية والخلفية، الاطارات، الدبلات، حدادية المركبات، الشاصي غير متضرر".

وتابعت، "سيكون الفحص الدوري للمركبات كافة لمدة سنة كاملة اسوة بالدول المجاورة، والغربية لأن هذا النظام أي نظام الفحص الإلكتروني هو (نظام عالمي)".

وأول امس الخميس قال مدير علاقات واعلام المرور، العميد زياد القيسي، لوكالة شفق نيوز، إن "المديرية ستباشر ابتداءً من مطلع الأسبوع المقبل بالفحص الالكتروني للمركبات أو ما يسمى شعبياً بجهاز الهزة".

وبين أن "المواقع المخصصة لإجراء هذا الفحص هي، الحسينية شمالي بغداد، والتاجيات غربي العاصمة، والثالث مجاور لمبنى مديرية المرور العامة قرب ملعب الشعب الدولي وسط بغداد".