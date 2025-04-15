المرور العراقية.. 200 ألف دينار غرامة بانتظار مرتكبي 6 أفعال مخالفة

شفق نيوز/ نشرت شرطة محافظة البصرة (أقصى جنوب العراق)، مساء اليوم الثلاثاء، قائمة تضم ست مخالفات يعاقب عليها القانون بغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار.

وبحسب قائمة المخالفات التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فقد تضمنت "عدم الامتثال لإشارة رجل المرور أو الإشارة الضوئية، وقيادة المركبة بإهمال ورعونة، وقيادة المركبة بسرعة تزيد عن المقررة قانوناً".

كما جاء أيضاً في قائمة المخالفات، "السير عكس الاتجاه (رونك سايد)، والستائر أو الزجاج المضلل، وقيادة المركبة بدون لوحات تسجيل".

وجاءت هذه التوعية المرورية في سياق حملة مشتركة لإعلام مديرية المرور مع إعلام شرطة البصرة، وفق ما ورد في المنشور.