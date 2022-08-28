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المرور العراقية توضح تفاصيل إصدار إجازة السياقة الدولية

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-28T09:58:09+0000
المرور العراقية توضح تفاصيل إصدار إجازة السياقة الدولية

شفق نيوز/ أوضحت مديرية المرور العامة العراقية، يوم الاحد، تفاصيل الحصول على إجازة السياقة الدولية ومكان إصدارها، مبينة أنها مترجمة إلى عشر لغات.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الإجازة الدولية تخولك قيادة المركبة خارج البلد وفقاً لاتفاقية فيينا للسير على الطرق لعام ١٩٦٨ والموقع عليها من قبل العراق لعام ٢٠١٧".

 وبينت أن "مدة نفاد الإجارة سنة واحدة فقط"، مشيرة إلى أن إصدار الإجازة يتطلب تقديم "إجازة السياقة المحلية، وجواز السفر العراقي، وهوية الأحوال المدنية أو البطاقة الموحدة، وصورتين شخصيتين".

وأضافت المديرية أن "مبلغ رسوم إصدار الاجازة الدولية ٦٢ الف دينار عراقي، وموقع منح وإصدار الاجازة الدولية هو مقر مديرية المرور العامة في منطقة زيونة وسط بغداد قرب ملعب الشعب".

ولفتت إلى أن "الإجازة مترجمة بعشر لغات ومعترف بها دولياً".

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