المرور العراقية تلزم الصهاريج بـ3 إجراءات وتتوعد المخالفين بـ100 ألف دينار

شفق نيوز- بغداد

قررت مديرية المرور العامة في العراق، يوم الاثنين، إلزام أصحاب المركبات والصهاريج التي تحمل المشتقات النفطية بثلاثة أمور، متوعدة المخالفين بغرامة مالية مقدارها 100 ألف دينار.

وبحسب بيان للمديرية ورد وكالة شفق نيوز فقد شددت على ضرورة "وضع علامة (خطر) خلف المركبة وعلى جانبيها، وثانياً كتابة عبارة ابتعد عن الناقلة مسافة (150م) خلف المركبة، وثالثاً وضع مثلث تحذيري عدد (2) وعلامات مرورية فسفورية عند توقف المركبة على الطرق الرئيسية على مسافة (150م)".

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي "للحد من الحرائق المصاحبة لحوادث الطرق وللحفاظ على أرواح وممتلكات مستخدمي الطريق".