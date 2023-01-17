المرور العراقية تغلق مواقعها وتستنفر لنهائي كأس الخليج

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة، يوم الثاء، إغلاق كافة مواقعها في العراق واستنفار كوادرها يوم الخميس المقبل حيث نهائي بطولة كأس الخليج العربي بنسختها 25.

وقالت المديرية في تنويه، صدر اليوم الثلاثاء، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه سيتم غلق أبواب مجمعات التسجيل في بغداد والمحافظات يوم الخميس الساعة الرابعة عصراً وذلك لتعزيز دورياتنا العاملة في تنظيم حركة السير والمرور بمناسبة نهائي خليجي 25 وتحسباً لأحتفالات جماهيرنا بمناسبة فوز منتخبنا بالكأس".

ويواجه المنتخب الوطني العراقي نظيره العماني على ملعب جذع النخلة في البصرة في مباراة حسم اللقب والظفر بكأس خليجي 25، وذلك عند الساعة السابعة مساء.