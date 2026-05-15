المرور العراقية تعتمد "الذكاء الاصطناعي" لتقييم السائقين قبل منح إجازة السوق

شفق نيوز- بغداد

كشف مدير المرور العامة الفريق عدي سمير حليم، يوم الجمعة، عن شروع المديرية بتنظيم آلية الحصول على إجازة السوق، عبر إعادة رسم خطة الاختبارات المرورية بما ينسجم مع متطلبات السلامة المرورية.

وقال حليم، لوكالة شفق نيوز، إن المديرية لاحظت ارتفاعاً في نسب الحوادث المرورية نتيجة قلة خبرة بعض الحاصلين على إجازات السوق، الأمر الذي استدعى مراجعة الخطط السابقة ووضع آليات جديدة أكثر دقة وكفاءة.

وأضاف أن "المديرية قدمت مقترحاً متكاملاً إلى وزير الداخلية، بعد تشكيل لجنة مختصة لدراسة واقع الاختبارات المرورية"، مبيناً أن "الوزير وافق على الخطة الجديدة التي ستكون أكثر صعوبة، لكنها تمثل خطوة مهمة لتعزيز سلامة الشارع والحد من الحوادث".

وأشار حليم إلى أن "الخطة تتضمن اعتماد مركبات حديثة ونظام اختبار متطور يعتمد على التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، لضمان تقييم حقيقي لمهارات السائقين قبل منحهم إجازة السوق".

ورغم انخفاض الوفيات جراء الحوادث المرورية بنسبة 10% في عام 2024 وفقاً لبيان لوزارة التخطيط في 4 حزيران/ يونيو 2025، إلا أن العراق ما يزال يحتل المرتبة 32 عالمياً في وفيات الطرق.

وتشير المعطيات الحالية إلى أن البرلمان العراقي يتجه نحو تعديل يشمل إعادة النظر في قيم الغرامات وإلغاء "المضاعفة" التلقائية، فضلاً عن اعتماد نظام تقسيط مرن للغرامات المتراكمة، والسماح بتظليل السيارات بكلفة رمزية لجميع المواطنين "أسوة بالمسؤولين" والعديد من النقاط.