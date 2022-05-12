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المرور العراقية تشرع بمنح "إجازة السياقة لأول مرة"

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-12T10:17:55+0000
المرور العراقية تشرع بمنح "إجازة السياقة لأول مرة"

شفق نيوز/ دعت مديرية المرور العامة اليوم الخميس سائقي المركبات الذين لديهم إجازات سياقة نافذة التأريخ والذين يرومون الحصول على اجازة السياقة لأول مرة إلى مراجعة مجمعات التسجيل ومنح الإجازات لغرض الحصول عليها وتجديد الاجازات النافذة منها.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إنه ستقوم مفارزنا المرورية في بغداد والمحافظات بتشديد المحاسبة خلال الايام المقبلة وفق قانون المرور رقم ٨ لسنة ٢٠١٩ .

وكانت مديرية المرور العامة قد اعلنت في العاشر من شهر أيار الجاري، عن قيامها بتشديد الإجراءات ابتداءاً من يوم السبت القادم والمحاسبة حول (عدم ارتداء حزام الأمان ).

وذكرت المديرية في بيان، "حسب ماجاء وفق المادة (25/ ثالثاً/ هـ )من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 والتي تنص على يعاقب بغرامة مقدارها (50000) خمسون الف دينار عراقي في حال (عدم ربط السائق والراكب الذي بجانبه لحزام الامان اثناء قيادة المركبة، ويمنع جلوس الاطفال حتى سن 8 سنوات في المقعد الامامي للسيارة بجانب السائق).

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