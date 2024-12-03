المرور العراقية تحذر من عقوبات لهذه الفئة من أصحاب السيارات

شفق نيوز/ دعت مديرية المرور العامة العراقية، يوم الثلاثاء، أصحاب المركبات التي ما زالت تحمل لوحات تسجيل تعود لعهد النظام السابق والفحص المؤقت إلى الإسراع بمراجعتها، متوعدة بعقوبات بحق المخالفين.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن على المواطنين مراجعة مواقع التسجيل في بغداد والمحافظات المشمولين ببيان رقم 6 لسنة 2024، إذ تقرر مراجعة أصحاب المركبات المسجلة بنظام التسجيل القديم قبل تاريخ 9/4/2003، والفحص المؤقت، والمشروع الموازي لغرض تسجيلها ضمن المشروع الوطني.

وحذرت من أن المخالفين لهذا التوجيه سيترتب عليهم دفع غرامة مقدارها 200 ألف دينار عراقي استناداً لأحكام المادة (25/ أولاً/ ز) من قانون المرور بالنسبة للمركبات التي تحمل لوحات الفحص المؤقت وتحجز المركبة لحين إكمال معاملة التسجيل.

ويعاقب بغرامة مقدارها 100 ألف دينار عراقي وفقاً لأحكام المادة (25/ ثانياً/ أ) بالنسبة للمركبات التي تحمل اللوحات القديمة قبل 9/4/2003 والمركبات المسجلة ضمن المشروع الموازي.

ووجهت مديرية المرور العامة سائقي المركبات بالتوجه لمجمعات التسجيل لإصدار إجازات السوق لغرض إكمال معاملات الإجازة كونها تعد من أساسيات قيادة المركبة ولتجنب المحاسبة القانونية.