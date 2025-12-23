المرور العراقية تباشر بإجراءات لتقليل الحوادث في الأيام الممطرة والمغبرة

شفق نيوز- بغداد

باشرت مديرية المرور العامة العراقية، يوم الثلاثاء، باتخاذ عدد من الإجراءات والخطط الهادفة إلى تقليل الحوادث المرورية في بغداد والمحافظات الأخرى، في ظل الظروف الجوية غير المستقرة التي تشهدها البلاد.

وقال مدير إعلام المديرية العقيد حيدر شاكر، لوكالة شفق نيوز، إن "المديرية أطلقت حملة توعية مرورية واسعة موجّهة لجميع سائقي المركبات عبر مختلف وسائل الإعلام، للتأكيد على الالتزام بتعليمات وقواعد السير، لا سيّما خلال الأجواء الماطرة أو المغبرة".

وحددت المديرية، وفقاً للمتحدّث، السرعات المسموح بها في حال وجود السحب أو انخفاض مدى الرؤية، حيث "لا يجب أن تتجاوز سرعة المركبات 40 كيلومتراً في الساعة، مع التأكيد على ضرورة تأجيل السفر على الطرق الخارجية في حال سوء الأحوال الجوية، وتقليل التنقل إلا في الحالات الضرورية".

وأشار إلى أن "بعض المحافظات شهد حوادث مرورية متعدّدة نتيجة عدم التزام بعض المواطنين بتعليمات المرور العامة، كما حصل في محافظتي الديوانية وصلاح الدين"، موضحاً أن "المديرية شكّلت لجاناً خاصة من كبار الضباط والمختصين والأكاديميين في جميع المحافظات لدراسة أسباب الحوادث ووضع الحلول المناسبة للحد منها".

وأكد أن نجاح هذه الإجراءات "يعتمد بشكل كبير على وعي والتزام سائقي المركبات"، مشدّداً على أن "مديرية المرور العامة مستمرة في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين وتقليل الحوادث المرورية على الطرق الداخلية والخارجية".

وشهدت الأيام القليلة الماضية، تزايداً في عدد الحوادث المرورية بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية، لا سيّما على الطرق الخارجية التي تربط بين المحافظات العراقية، مسجّلة عدداً من الضحايا وأضراراً كبيرة في المركبات.