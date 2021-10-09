المرور العراقية بشأن الرسوم: لا صلاحيات لوزارة الداخلية في تخفيضها

شفق نيوز/ أكدت مديرية المرور العامة يوم السبت أنه ليس من صلاحيات وزارة الداخلية العراقية تخفيض مبالغ الرسوم وذلك ردا على مناشدات وصلتها من من قبل شخصيات ثقافية واعلامية في مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص هذا الموضوع.

وأوضحت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه لا توجد صلاحية لوزارة الداخلية ومديرية المرور في مسألة تخفيض الرسوم كونها رسوم سيادية وان الايرادات التي تجبى تذهب الى خزينة الدولة.

وأضاف البيان أن هذه الرسوم أُقرت بقانون وعليه بحاجة الى قانون لتغييرها، مبينا أن "المديرية مستمرة بتقديم الدراسات والمقترحات وعرضها على مراجعها من اجل استحصال الموافقات القانونية من الجهات العليا والتشريعية بهدف تقليل الروتين وتخفيف العبء عن كاهل المواطن وتخفيض وتغيير الرسوم وحل المشاكل في تسجيل المركبات وايجاد الحلول القانونية".