المرور العامة لشفق نيوز: خطة العيد لا تتضمن اي قطع للطرق

شفق نيوز/ أكدت مديرية المرور العامة، يوم الاثنين، أن الخطة التي أعدتها لعيد الأضحى لن تتضمن أي قطع للطرقات إلا في الحالات الطارئة.

وقال مدير اعلام المرور العميد زياد القيسي، لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية المرور العامة باشرت بوضع خطة خاصة بأيام عيد الأضحى تتضمن تعزيز الدوريات والدراجات النارية والأشخاص من مقرات المديريات ومواقع التسجيل وزجهم في الشارع لتنظيم حركة السير والمرور والتنسيق مع القطعات الماسكة للأرض في المناطق الترفيهية والمولات والمطاعم وأماكن التسوق ودور العبادة".

واشار الى ان "المدير العام للمرور وجّه بأن يكون هناك اشراف من قبل معاونيه في جانبي الكرخ والرصافة على تنفيذ الخطة، كما ان هناك لجان لمتابعة عمل الدوريات، وكذلك تم تجهيز فصيل من الدراجات النارية للطوارئ يكون تحت أمرة المدير العام الى جانب فصائل الطوارئ في جانبي الكرخ والرصافة".

ولفت القيسي الى ان "الخطة تضمنت ايضا حملة توعية متكاملة للتعريف بمخاطر المخالفات وبالأخص التي تتسبب بالزخم المروري وحوادث سير ومنها السير بسرعة شديدة والسير عكس الاتجاه واستخدام الهاتف النقال اثناء القيادة والوقوف الممنوع".

وختم بالقول "لا تتضمن هذه الخطة اي قطوعات تذكر سوى القطوعات المؤقتة ان اقتضت الضرورة".