المرور العامة: لدينا خطط ذكية لتفادي حوادث الطرق السريعة

شفق نيوز- بغداد

أكد العقيد حيدر شاكر، مدير إعلام مديرية المرور العامة، يوم الخميس، أن المديرية كثفت جهودها للحد من الحوادث المرورية على الطرق السريعة من خلال خطط شاملة وتدخلات مرورية ذكية تهدف إلى حماية المواطنين.

وأوضح شاكر، لوكالة شفق نيوز، أن "أغلب الحوادث تعود إلى سوء صيانة المركبات"، مشيراً إلى أن "حادثة البصرة الأخيرة، كانت بسبب انفجار أحد الإطارات وانقلاب المركبة، مما أسفر عن وفاة خمسة أشخاص وإصابة 45 آخرين".

وأضاف أن "المفارز المرورية منتشرة بشكل دوري على الطرق السريعة، حيث توجد مفارز كل خمسة كيلومترات لضبط السرعة وتشديد الرقابة، بالتزامن مع استخدام التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الرادارات الذكية والكاميرات على الطرق الرئيسية للتنبيه المبكر ومنع الحوادث".

وأكد العقيد شاكر أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود استنفار عالي من قبل مديرية المرور العامة لضمان سلامة المواطنين والحد من الحوادث المرورية الخطرة على الطرق الداخلية والدولية".