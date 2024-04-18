المرور العامة: لا ازدحامات في بغداد فخطتنا نجحت

شفق نيوز/ نفت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، وجود زخم مروري بشوارع بغداد بعد تغيير أوقات الدوام الرسمي لعدد من مؤسسات الدولة في العاصمة.

وقال المتحدث باسم المديرية محمد الحسون، لوكالة شفق نيوز، ان "تغيير أوقات الدوام الرسمي لعدد من مؤسسات الدولة في العاصمة بغداد أسهم بشكل كبير بخفض الازدحامات المرورية والحديث عن زيادة الازدحامات بعد هذا القرار غير دقيق".

وبين ان "المواطن التمس بشكل كبير خفض الازدحامات المرورية بعد تغيير أوقات الدوام الرسمي، ونحن كجهد مروري التمسنا هذا الخفض الكبير في الزخم المروري".

وأضاف أنه "خلال الأيام القليلة المقبلة، سيتم الإعلان من قبل مديرية المرور عن نسب مئوية حقيقية بشأن الانخفاض الحاصل في الزخم المروري بعد تطبيق قرار تغيير أوقات الدوام الرسمي في بغداد".

وأشادت مديرية المرور العامة، بقرار مجلس الوزراء القاضي بجدولة أوقات الدوام الرسمي بين الوزارات والمؤسسات والجامعات والذي جاء بمقترح منها، ووصف القرار بأنه "إيجابي"، وساهم بفك الاختناقات المرورية التي تعاني منها العاصمة بغداد.

وقسّم قرار مجلس الوزراء، دوام وزارات ومؤسسات الدولة على 4 أنواع من التوقيتات، الأول من 7 صباحاً إلى 2 ظهراً، والآخر من 8 إلى 3، وأيضاً من الـ9 إلى 4، وأخيراً من الساعة 10 إلى 6 قبل الغروب.

إلا أن مواطنين، وفي اليوم الأول من دخول القرار حيز التطبيق، قالوا، إنهم "لم يلمسوا" تغييراً في الكثافة المرورية التي من المفترض أن تعالجها مواعيد الدوام المختلفة، سيما أوقات الظهيرة.

على صعيد آخر، حصرت مديرية المرور العامة، العمل بنظام الدفع الإلكتروني (pos) فقط، في كافة المديريات التابعة لها اعتبارا من الأول من شهر آيار المقبل.

وقالت مديرية المرور، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الدفع النقدي سيتوقف بصورة نهائية، داعية المراجعين لمديرياتها لإكمال استحصال بطاقات الدفع الإلكتروني.