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المرور العامة توضح حول إعادة العمل بنظام الزوجي والفردي في العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-21T12:48:24+0000
المرور العامة توضح حول إعادة العمل بنظام الزوجي والفردي في العراق

شفق نيوز/ نفت مديرية المرور العامة، يوم الخميس، إعادة العمل بنظام "الزوجي والفردي" لأرقام السيارات.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبراً حول اعادة العمل بقرار الزوجي والفردي، وهنا نود ان نؤكد انه لا صحة لما تداولته وتناقلته مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام".

واكدت انه "لا يوجد اي قرار بخصوص اعادة العمل بنظام الزوجي والفردي حيث ان مديريتنا ملتزمة بالتعليمات والتوجيهات التي تصدر من الجهات العليا".

واضافت "وعليه ندعو الجميع بأخذ الاخبار من المصادر الموثوقة وعدم الانجرار وراء الاخبار الكاذبة التي تؤثر على المواطنين الكرام".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام المحلية قد تداولت ان مديرية المرور ستعيد العمل بنظام الزوجي والفردي لسير المركبات في العراق.

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