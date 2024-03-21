المرور العامة تنوه إلى قطع طرق رئيسة شرقي بغداد

شفق نيوز/ نوهت مديرية المرور العامة، يوم الخميس، إلى قطع طرق رئيسة شرقي العاصمة بغداد، فيما حددت طرقاً بديلة لسلكها.

وأوضحت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الطريق من منطقة الكمالية باتجاه الفضيلة ومن المشتل بأتجاه الفضيلية سيتم قطعهما ابتداءً من الساعة 8 مساءً لهذا اليوم، ولغاية الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم غد الجمعة".

وأضافت أن القطع يأتي لغرض "مد خمسة خطوط للكهرباء من منطقة أعمال مجسر الفضيلية بأتجاه محطة الكهرباء".

ودعت المديرية، مستخدمي الطريق إلى سلك الطرق البديلة، من الكمالية باتجاه المشتل سيكون عبر شارع البستان وشارع التراث باتجاه الصحفيين والخروج الى منطقة المشتل، أما من المشتل باتجاه الكمالية فيكون عبر الأفرع المقابلة لمركز شرطة الرشاد باتجاه شارع المدارس والخروج إلى منطقة الفضيلية الكمالية.