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المرور العامة تنفي اقالة مديرها: يمارس عمله بشكل طبيعي

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-20T17:17:20+0000
المرور العامة تنفي اقالة مديرها: يمارس عمله بشكل طبيعي

شفق نيوز/ نفت مديرية المرور العامة يوم الجمعة، الأنباء التي تحدثت عن اقالة مديرها العام.

وكان مدير المرور العامة طالب في وقت سابق من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتدخل لتشغيل الإشارات الضوئية "الترفكلايت" في تقاطعات العاصمة بغداد.

وذكر بيان للمرور العامة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن مديريها "العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل الربيعي (..) يمارس عمله بشكل طبيعي".

وأشار البيان إلى أن "ماتم نشره في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إقالته خبر عارٍ عن الصحة"، فيما دعت "الى توخي الدقة والحذر في نشر الأخبار واخذها من المصادر الرسمية".

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