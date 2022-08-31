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المرور العامة تمدد مهلة قرار ترقيم الدراجات النارية

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-31T13:03:56+0000
المرور العامة تمدد مهلة قرار ترقيم الدراجات النارية

شفق نيوز/ قرر مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل الربيعي، يوم الأربعاء، تمديد مهلة قرار ترقيم الدراجات النارية في محافظات العراق كافة ما عدا اقليم كوردستان شهراً كاملاً.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناءً على امر و توجيه اللواء الحقوقي الربيعي و نظراً للظروف الانسانية التي يمر بها البلد وبالاخص ( أصحاب الدراجات النارية ) وحرصه على أخوانه من ذوي الدخل المحدود ولاعطائهم فترة اخرى بعد إنتهاء الفترة الزمنية المحددة لترقيم هذه الدراجات التي كانت بتاريخ 2022/9/1 بعد قرار تخفيض رسم التسجيل الخاص بالدراجات النارية، حيث وجه بتمديد فترة إكمال ما تبقى من الدراجات النارية التي لم يتم تسجيلها شهر اخر اي لغاية 2022/10/1 ".

وأوضح البيان أنه بعد ذلك سوف يتم المباشرة بحجز المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم استنادا لأحكام المادة ٢٥ اولا(ز) من قانون المرور رقم ٨ لسنة ٢٠١٩،

واهاب البيان بأصحاب الدراجات النارية بمراجعة دوائر التسجيل لغرض تسجيل دراجاتهم خلال الفترة أعلاه.

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