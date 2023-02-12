المرور العامة تكشف عبر شفق نيوز تفاصيل خطتها المعدة لزيارة الإمام الكاظم

شفق نيوز/ أفادت مديرية المرور العامة، يوم الأحد، بوضع خطة مرورية خاصة لإستقبال الزائرين القاصدين العاصمة بغداد لإحياء مراسم ذكرى وفاة الإمام موسى بن جعفر في مدينة الكاظمية.

وقال مدير اعلام المرور العميد زياد القيسي لوكالة شفق نيوز، ان هذه الخطة تتلخص بتعزيز الدوريات والدراجات والاشخاص من عناصر المرور في طرق الزائرين، مبينا أنه تم تحديد عدة محاور لسير الزائرين المشاة فقط لا تمر فيها المركبات بأنواعها كافة.

وأوضح أن محور الكوت يدخل من فلكة الطاقة صوب جسر ديالى ومنه إلى منطقتي الزعفرانية، والكرادة باتجاه شارع السعدون مرورا بنفق التحرير ووصولا إلى ساحة الخلاني، ومنطقة سوق الشورجة وباب المعظم ومنطقة الكسرة والاعظمية وساحة عنتر وساحة الدلال ومنه الى جسر 14 رمضان وصولا الى المدينة المقدسة.

وأضاف العميد القيسي أن المحور الآخر لمسير الزائرين يبدأ من الحسينية باتجاه الشعب والى جامع النداء ومن ثم إلى ساحة الدلال ومنها الى الكاظمية، وكذلك من شارع فلسطين وتحديدا من مول النخيل باتجاه ساحة الموال ومنه صوب النفق وصولا الى ساحة عنتر وساحة الدلال ودخولا الى المدينة المقدسة.

كما أشار إلى أنه يكون خروج الزائرين عكسيا من الكاظمية الى الاعظمية، ومن المدينة المقدسة الى مدينة الحرية باتجاه الدولعي ومدينة الشعلة، و باتجاه التاجي، مؤكدا أن هذه الخطوط ستكون مفتوحة للزائرين.

وتابع مدير اعلام المرور بالقول ان وزير الداخلية وجه بعدم قطع اي شارع في العاصمة بغداد أمام حركة المركبات إلا للضرورة القصوى.

في غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة، تطبيق خطة الإسناد الطبي الخاصة بزيارة ذكرى وفاة الإمام الكاظم بمشاركة 180 عجلة اسعاف وثلاثة مستشفيات ميدانية.

وأكدت الوزارة في بيان ان الخطة تجري بإشراف ومتابعة وزير الصحة صالح الحسناوي والتي تضمنت تهيئة واستنفار جميع المؤسسات الصحية وتجهيز دوائر الصحة في بغداد/ الكرخ والرصافة بالادوية والمستلزمات الطبية والادوية المنقذة للحياة والمستلزمات الخاصة بالاسعافات الأولية لإستقبال زائري الإمام موسى الكاظم بالتعاون مع مديرية العمليات والخدمات الطبية الطارئة وبالتنسيق مع دوائر الصحة في بغداد والمحافظات لغرض توحيد الجهود وتقديم أفضل الخدمات الطبية للزائرين.

وبين مدير العمليات والخدمات الطبية الطارئة في الوزارة الدكتور فاضل عكلة الربيعي، ان المديرية قامت باستنفار (1200) موظف من كوادرها وبحدود (180) عجلة اسعاف فوري ضمن خطة الوزارة، وتم توزيعها على طول الطريق المؤدي للمدينة المقدسة إضافة الى توفير ثلاثة مستشفيات ميدانية تابعة لمديرية العمليات وتهيئة كادر متقدم من الأطباء والممرضين الجامعيين حيث تشهد العاصمة بغداد مسيرات راجلة تمتد على اغلب الطرق المؤدية للمدينة المقدسة لتقديم افضل الخدمات الطبية والصحية للزوار.

وباشرت القوات الامنية، يوم السبت، بإغلاق منطقة الاعظمية القريبة من مدينة الكاظمية ضمن الخطة المعدة الخاصة بوفاة الإمام موسى بن جعفر الإمام السابع لدى المسلمين الشيعة الإمامية.

وفي 25 من شهر رجب كل عام، يحيى عشرات الآلاف من الزائرين الشيعة طقوس ذكرى وفاة الإمام الكاظم (سابع أئمة أهل البيت).

وتتضمن الطقوس السير على الأقدام من مناطق بغداد المختلفة وبعض المحافظات القريبة باتجاه منطقة الكاظمية شمالي العاصمة؛ حيث مرقد الإمام الكاظم.