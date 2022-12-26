المرور العامة تكشف خطتها لاحتفالات رأس السنة في بغداد وتوضح بشأن القطوعات

شفق نيوز / أعلنت مديرية المرور العامة، يوم الاثنين، وضع خطة الاحتفال بعيد رأس السنة الميلادية، في العاصمة بغداد، مشيرة إلى عدم وجود أي نية لقطع شوارع معينة.

وقال مدير إعلام المرور، العميد زياد القيسي، لوكالة شفق نيوز، إن "المديرية استنفرت كوادرها كافة المتواجدة في مقار المديريات ودوائر التسجيل، وعززت قواطع المرور بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية".

وأضاف القيسي، أن "المديرية عززت الدوريات والدراجات والأشخاص، خصوصاً في المناطق الترفيهية وأماكن الاحتفالات ودور العبادة"، لافتاً إلى أن "الخطة الموضوعة لم تتضمن أية قطوعات للشوارع".

ونوه إلى وجود توجيهات بأن تكون هناك تسهيلات وانسيابية لحركة السير والمرور أثناء أعياد رأس السنة الميلادية، مردفاً بالقول: "تهيب مديرية المرور بالمواطنين أن يكون الاحتفال بشكل حضاري، وتجنب إزعاج الآخرين".