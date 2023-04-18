المرور العامة تكشف خطة "متكاملة" لأيام العيد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، تنفيذ خطة "متكاملة" لاستقبال عيد الفطر تتضمن تعزيز تواجد رجال المرور قرب أماكن الاحتفالات، فيما نفت وجود أي "قطوعات" في الشوارع خلال أيام العيد إلا بشرط معين.

وقال مدير اعلام المرور العميد زياد القيسي في حديث لوكالة شفق نيوز إنه "بتوجيه من مدير المرور العامة اللواء الحقوقي محمد محمود التميمي وضعت المديرية خطة متكاملة لاستقبال أيام العيد وتتضمن تعزيز الدوريات والأشخاص والدراجات من مواقع التسجيل ومواقع المديريات وزجهم في الشارع لتعزيز حركة السير والمرور".

وأضاف القيسي "كما تتضمن تكثيف الدوريات السيارة والدوريات الراجلة قرب الأماكن الترفيهية وأماكن الاحتفالات والمولات والمناطق التجارية والكافيهات لوجود كثافة سكانية محتفلة بهذه الأيام".

وتابع "لا تشمل هذه الخطة أي قطوعات رئيسية، لكن في بعض الأحيان ستلجأ المديرية، اذا اضطرت، الى تحويل مسار السير تسهيلاً لحركة المرور نتيجة وجود زخم بمناطق معينة".