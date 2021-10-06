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المرور العامة تقرر التريث بالمحاسبة على اجازات السوق

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-06T12:29:01+0000
المرور العامة تقرر التريث بالمحاسبة على اجازات السوق

شفق نيوز/ قررت مديرية المرور العامة، يوم الاربعاء، التريث في محاسبة السائقين على اجازات السوق.  

وقالت المديرية في بيان مقتضب، ورد إلى وكالة شفق نيوز، "بناءاً على مناشدات المواطنين، قرر مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل حسين، بالتريث بالمحاسبة على اجازات السوق في الوقت الحاضر".

واصدرت مديرية المرور أمس الثلاثاء،  تحذيراً إلى سائقي المركبات يخص "اجازات السوق"، داعية اياهم الى "اكمال معاملاتهم".

وقالت في بيانها أمس: إن مفارزنا المرورية في بغداد والمحافظات ستقوم بتشديد المحاسبة على سائقي المركبات الذين لا يحملون اجازة سوق او اجازة سوق غير نافذة.

كما دعا البيان المواطنين من سائقي المركبات للمراجعة لاكمال معاملات منح او تجديد الاجازة  لتجنب المحاسبة القانونية .

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