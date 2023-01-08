المرور تعلن رسميا فتح مداخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة التابعة لوزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد، فتح مداخل المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد أمام حركة سير المركبات.

ووفقا لبيان صادر عن المرور، فإنه تم فتح مداخل المنطقة المذكورة وهي (مداخل وخارج نفق الزيتون بأتجاه المنطقة الخضراء، ساحة دمشق(العلاوي) بأتجاه الجسر المعلق، الحارثية).

وأشار البيان إلى أنه تم فتح كل مداخل ومخارج المنطقة الخضراء لجميع المواطنين من الساعة الخامسة صباحاً لغاية الساعة السابعة مساءً.

وكان مصدر أمني مطلع قد كشف، مساء أمس السبت، عن اتخاذ قرارات عليا لتفكيك المنطقة الخضراء وانهاء الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد.

وتضم المنطقة الخضراء المحصنة أمنياً مباني حكومية إضافة إلى مقار البعثات الدبلوماسية، والسفارات الأجنبية في العراق.