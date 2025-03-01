المرور العامة تعلن المباشرة بتسجيل الدراجات النارية الأصولية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة، يوم السبت، المباشرة بتسجيل الدراجات النارية الأصولية في مجمعات التسجيل في بغداد والمحافظات.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وبإشراف مدير المرور العام اللواء عدي سمير حليم تمت المباشرة هذا اليوم السبت بتسجيل الدراجات النارية الأصولية في مجمعات التسجيل في بغداد والمحافظات".

وأهابت المديرية بـ"مالكي الدراجات النارية المراجعة ضمن المدة المحددة وإكمال تسجيل دراجاتهم".