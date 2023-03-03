المرور العامة تعلق على مشاريع "فك الاختناقات" في بغداد

شفق نيوز/ أكدت مديرية المرور العامة، يوم الجمعة، أن مشاريع "فك اختناقات بغداد"، التي أطلقها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ستسهم بشكل كبير في تخفيف الزخم المروري الحاصل في العاصمة.

وقال مدير اعلام المرور، العميد زياد القيسي، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية المرور العامة وبالتنسيق مع مديريات الطرق والجسور والإشغال والبلديات والجهات المختصة في أمانة بغداد، ومحافظة بغداد، تضع خططاً سريعة لاحتواء أي كثافة من جراء أعمال الصيانة أو تنفيذ المشاريع في شارع أو زقاق، لمعالجة اختناقات المرور في تلك المناطق".

وأضاف القيسي، أن "المديرية هي من تنظم عملية حركة السير والمرور وتعمل لتخفيف العبء عن كاهل المواطن من الزخم المروري، لكن هناك حاجة لالتزام المواطن بقواعد المرور العامة"، مؤكداً أن "أي قطع يجري في بغداد، يتم التنويه عنه عبر منصات المديرية كافة".

وأطلق رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس الخميس، حزمة مشاريع هي الأولى من نوعها لفكّ الاختناقات المرورية الحاصلة في العاصمة بغداد.

وتضمنت مشاريع الحزمة الأولى، التي تشرف عليها وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، إنشاء جسور جديدة ومجسّرات، واستحداث طرق سريعة، بالإضافة إلى تأهيل وصيانة العديد من الشوارع في بغداد.