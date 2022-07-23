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المرور العامة تضع 50 الف دينار غرامة للمخالفين بوضع ملصقات الزينة والاعلان

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-23T20:18:27+0000
المرور العامة تضع 50 الف دينار غرامة للمخالفين بوضع ملصقات الزينة والاعلان

شفق نيوز/ وجه مدير المرور العام اللواء الحقوقي (طارق اسماعيل الربيعي ) يوم السبت مفارز المديرية في بغداد والمحافظات كافة بتشديد الإجراءات وفرض الغرامات المرورية بحق المخالفين بما يخص ( مخالفة وضع ملصقات الزينة والاعلان ) على المركبات.

وقال الربيعي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن القرار صدر استناداً لأحكام المادة ٢٥ ثالثا (ي ) من قانون المرور رقم ٨ لسنة ٢٠١٩ التي تنص : يعاقب بغرامة مقدارها (٥٠٠٠٠ ) ألف دينار كل من وضع ملصقات الزينة و الإعلان او الكتابة او الرسم على المركبات، في بدن او زجاج المركبة الأمامي و الخلفي.

ودعا مدير المرور العام اللواء الحقوقي، سائقي المركبات بالإلتزام الطوعي والابتعاد عن هذه المخالفة المرورية اولاً، والمجتمعية ثانياً والتي هي بعيدة كل البعد عن أخلاق وتقاليد مجتمعنا العراقي الاصيل.

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