المرور العامة تصدر توضيحا بشأن تسجيل 300 حادث سير بسبب الخمور

شفق نيوز / نفت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، تسجيل (300) حادث مروري أمس الجمعة بحسب ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، واصفة هذا الرقم بالـ"خيالي" ويدفع المواطنين للخوف.

وقال مدير اعلام المرور العامة العميد زياد القيسي، "تداولت مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس خبرا مفاده أن هناك (300) حادث سير وقع نتيجة احتساء المواطنين المشروبات الكحولية"، مبينا اننا "ننفي هذا الخبر جملة وتفصيلا، وهذا الرقم لا يوجد سوى في الخيال ولا تصل الحوادث المسجلة الى ربع هذا الرقم".

ودعا القيسي عبر وكالة شفق نيوز الى "توخي الحذر والدقة في نقل هكذا معلومات تثير حفيظة الشارع العراقي، كذلك تنذر المواطنين بالخطر".

كما دعا المواطن العراقي مستخدم الطرق "بأن يتحلى بروح السائق المثالي وقيادة المركبة بسرعة متوسطة ويلتزم بالقوانين والتعليمات المرورية".